Roma-Udinese, ennesimo sold out dell’Olimpico: cancelli aperti alle 18.15

La Roma si prepara a ospitare l'Udinese, nel match di domani sera fondamentale per la corsa Champions soprattutto dopo la vittoria della Lazio."So che Olimpico troveremo e cosa posso aspettarmi dai tifosi", aveva detto Mourinho. E il popolo giallorosso ha risposto nuovamente presente: anche contro i friulani ci sarà il sold out, l'ennesimo stagionale. Col calcio d'inizio alle 20.45, i cancelli dello stadio apriranno alle 18.15. Con l'attacco spuntato o ai box, anche i romanisti faranno la loro parte per provare a battere l'Udinese.