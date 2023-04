Nesta: “Non conosco Mourinho ma non mi fa impazzire. Abraham sopravvalutato”

Alessandro Nesta è intervenuto nell'ultima puntata della Bobo Tv per parlare dell'andamento del campionato di Serie A. L'ex centrale della Nazionale si è soffermato in particolare anche su Lazio e Roma: "Sarri è un grandissimo allenatore, sono andato a vederlo, è un martello mai visto, mi piace. Mourinho non lo conosco, l'ho visto poco, ma neanche a me fa impazzire come gioca la Roma".Nesta ha proseguito parlando delle differenze tra le due rose: "Non sono così d'accordo che la Roma sia così più forte. Luis Alberto, Milinkovic... Pellegrini che ruolo ha? Non l'ho ancora capito. Abraham quanti gol fa all'anno? 26? Però io non lo vedo così forte. E' stato valutato un pochino di più". L'ex centrale biancoceleste non poteva non concludere parlando della fase difensiva della due squadre: "La Lazio prende pochi gol perché è organizzata bene. La Roma probabilmente lavora meno. La difesa a 5 è figlia di giocatori istintivi, giocatori abituati a giocare sempre a tre e terzini che spingono in avanti: Mancini ha avuto il suo successo all'Atalanta, Ibanez viene anche lui da quella scuola, Smalling è quello un pochino più pratico ma ha qualche annetto. I difensori della Roma hanno meno letture, per me Romagnoli ne ha di più".