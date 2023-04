Roma-Udinese, Aldair ricorda la prima da capitano di Totti: “Il resto è storia”

L'ex centrale giallorosso sui social ha voluto ricordare una data speciale per ogni tifoso romanista, ma anche per tutto il calcio italiano

Aldair non dimentica il suo passato. La leggenda giallorossa, tramite i propri profili social, ha condiviso uno scatto insieme a Francesco Totti con una didascalia d'eccezione: "Domani si gioca Roma-Udinese, una partita alla quale sono molto legato, perché questo ragazzo qui vicino a me, proprio in un Roma-Udinese del 1998, diventa ufficialmente il capitano della Roma. Il resto è storia". Queste le sue parole in ricordo di quel 31 ottobre del 1998, giorno in cui proprio l'ex centrale brasiliano aveva ceduto la fascia ad un allora 22enne Totti che da quel momento non l'ha mai più lasciata fino al 28 maggio 2017 (giorno del suo ritiro).