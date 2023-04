Roma, esami alla spalla per Abraham: va verso il recupero contro il Feyenoord

Tammy Abraham vede il Feyenoord. Come riporta 'Sky Sport', l'attaccante della Roma ha effettuato degli esami alla spalla che hanno lasciato buone sensazioni. Per questo l'inglese va addirittura verso il recupero per il match di ritorno contro gli olandesi, in cui i giallorossi devono rimontare lo 0-1 dell'andata. Nel match di Rotterdam, Abraham ha riportato la lussazione della spalla destra dopo un contrasto in area olandese che lo ha portato a un movimento innaturale del braccio. Il numero 9 della Roma è così uscito molto dolorante dal campo al 58', lasciando spazio a Belotti. Dopo le prime sensazioni negative, per l'attaccante non ci sarà bisogno di intervento chirurgico e proverà a tornare già giovedì sera. In giornata ci saranno invece gli esami per Paulo Dybala per il problema all'adduttore che lo ha costretto al cambio dopo meno di mezz'ora: Mourinho spera di recuperare anche lui per la sfida decisiva col Feyenoord. Entrambi invece saranno out domani sera con l'Udinese.