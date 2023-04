Femminile, Inter-Roma 1-6: giallorosse straripanti. Spugna vola a +11 sulla Juve

Le ragazze di Spugna non si fermano più e travolgono le nerazzurre nella quarta giornata della poule scudetto

Prosegue senza intoppi il cammino della Roma Femminile nella poule scudetto. Questo pomeriggio le ragazze di Alessandro Spugna hanno travolto l'Inter con un netto 6-1 allo Stadio Ernesto Breda. Decisive le doppiette di Haavi e Glionna, la rete di Giacinti nel primo tempo e Andressa nella ripresa. Negli ultimi 10 minuti di partita in gol anche l'Inter con Chawinga. Sabato 22 aprile la Roma per la quinta giornata di questa poule scudetto ospiterà la Juventus Femminile che domani scenderà in campo contro la Fiorentina. Grazie a questi tre punti, le giallorosse hanno raggiunto quota 57 punti, staccando di 11 punti proprio le bianconere Joe Montemurro.