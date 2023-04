Roma, infortunio Dybala: nessuna lesione. Proverà a recuperare per il Feyenoord

Gli esami strumentali hanno evidenziato solo un affaticamento all'adduttore destro per l'argentino. C'è ottimismo in vista del ritorno contro il Feyenoord

Gli esami ai quali si è sottoposto Paulo Dybala, hanno escluso qualsiasi tipo di lesione. Per l'argentino, uscito durante il primo tempo del match contro il Feyenoord, solo un affaticamento all'adduttore destro. Sospiro di sollievo per José Mourinho che potrà riavere la Joya a disposizione per questo finale di stagione. Difficile ipotizzare il suo ritorno in campo nel match contro l'Udinese, ma Dybala proverà quantomeno ad esserci per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì prossimo.