Roma da Champions: i cinque motivi per crederci ancora

A tre punti dal Milan, a uno dalla Juventus. Che vuol dire Champions. La stessa distanza di un anno fa, ma con tre partite ancora da giocare e quindi con le speranze che aumentano. Ma non è solo il tempo a permettere di sognare. Perché la differenza tra la Roma e la concorrenza in questa metà primavera è abbastanza evidente. La squadra di Gasperini è in crescendo, su tutti i punti di vista. Lo stesso non si può dire di Juve, Como e soprattutto Milan. Il calendario è molto simile per tutti con impegni relativamente semplici, due derby e possibili sorprese in salsa Verona o Sassuolo. Ma sono altri i punti che la Roma può sfruttare in questo sprint finale per l'Europa.