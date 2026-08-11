La Roma deve accelerare. A meno di due settimane dall’inizio del campionato, i giallorossi sono ancora alla ricerca di diversi giocatori sul mercato per completare la rosa a disposizione di Gasperini. Dopo la pesante sconfitta contro il Brighton, il tecnico ha lanciato l’allarme, chiedendo alla società un’accelerata sul fronte delle entrate: "Numericamente mi sembra che ci sia ancora bisogno di qualcosa, ma si sa". Oggi Gasperini potrà riabbracciare Koné, fondamentale per gli equilibri della squadra, e accoglierà anche Molina, arrivato ieri nella Capitale. Due innesti importanti per il lavoro dell’allenatore, ma non ancora sufficienti per considerare chiusa la costruzione della rosa. Il tecnico continua infatti ad aspettare altri rinforzi, soprattutto in quei reparti dove le alternative restano ancora limitate.

Cosa manca per completare la rosa