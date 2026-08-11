Alla sfida contro la Fiorentina mancano 13 giorni ma sul mercato c'è ancora tanto lavoro da fare. D'Amico deve chiudere almeno l'arrivo di un esterno e di un altro attaccante
Dybala in buca, Wesley si diverte: relax e sfida a biliardo con El Shaarawy
La Roma deve accelerare. A meno di due settimane dall’inizio del campionato, i giallorossi sono ancora alla ricerca di diversi giocatori sul mercato per completare la rosa a disposizione di Gasperini. Dopo la pesante sconfitta contro il Brighton, il tecnico ha lanciato l’allarme, chiedendo alla società un’accelerata sul fronte delle entrate: "Numericamente mi sembra che ci sia ancora bisogno di qualcosa, ma si sa". Oggi Gasperini potrà riabbracciare Koné, fondamentale per gli equilibri della squadra, e accoglierà anche Molina, arrivato ieri nella Capitale. Due innesti importanti per il lavoro dell’allenatore, ma non ancora sufficienti per considerare chiusa la costruzione della rosa. Il tecnico continua infatti ad aspettare altri rinforzi, soprattutto in quei reparti dove le alternative restano ancora limitate.
Cosa manca per completare la rosaGasperini vuole una squadra più profonda, che gli permetta di ruotare maggiormente i giocatori rispetto a quanto fatto nella scorsa stagione. La Champions League toglierà inevitabilmente energie e, con un calendario particolarmente fitto, sarà fondamentale avere alternative affidabili praticamente in ogni ruolo. Su questo punto il tecnico è stato molto chiaro: "Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente". Le richieste di Gasperini, al netto delle cessioni, erano state quattro: un difensore, un esterno e due attaccanti. Al momento sono arrivati Koulierakis per la difesa, Castro per il reparto offensivo e Molina sulla fascia. Tre caselle sono state quindi occupate, ma per il tecnico il mercato non può ancora considerarsi concluso. La priorità adesso è l’arrivo di un altro attaccante. Gasperini vorrebbe averlo a disposizione il prima possibile, in modo da permettergli di inserirsi nei meccanismi della squadra ed essere pronto già per la sfida contro la Fiorentina. Il nome individuato dalla Roma è quello di Rodrigo Mora. La trattativa con il Porto è ben avviata e la speranza di D’Amico è quella di riuscire a chiudere l’operazione nelle prossime ore. All’appello però, manca anche un altro esterno. Molina ha di fatto coperto l’uscita di Celik sulla destra, ma Gasperini ha bisogno di un rinforzo anche sulla corsia opposta per poter far rifiatare Wesley nel corso della stagione. Un’esigenza ancora più evidente considerando che, rispetto allo scorso anno, la Roma ha perso sia Angelino che Tsimikas. Le attenzioni del club giallorosso sono concentrate soprattutto su Alessio Cacciamani e Destiny Udogie, due profili differenti per caratteristiche ed esperienza, ma entrambi considerati adatti a completare il pacchetto degli esterni di sinistra. Il lavoro da fare è tanto. II tempo invece, sempre meno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA