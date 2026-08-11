Ziolkowski: "Dall'arrivo a Roma sono migliorato sotto tanti aspetti. Sono soddisfatto"

Il futuro di Jan Ziolkowski alla Roma è ancora tutto da definire. Il difensore centrale polacco, arrivato un anno fa dal Legia Varsavia, non è infatti certo di restare a Trigoria anche nella prossima stagione, considerando la necessità del club giallorosso di lavorare anche sul mercato in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Ziolkowski avrebbe attirato l'interesse di alcuni club dell'Arabia Saudita. Per lasciarlo partire però, la Roma chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro. La situazione resta quindi in evoluzione e in caso di cessione del centrale polacco, la Roma tornerebbe sul mercato anche per rinforzare il reparto difensivo, con Udogie indicato come primo nome sulla lista.