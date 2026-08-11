La Roma torna al lavoro. Oggi i giallorossi riprenderanno gli allenamenti a Trigoria dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini al termine del ritiro nel Regno Unito. Alla ripresa il tecnico potrà contare anche su Manu Koné e Nahuel Molina, entrambi di rientro dalle vacanze post Mondiale. I due saranno già in campo questo pomeriggio insieme al resto del gruppo. Per l’argentino, arrivato ieri sera nella Capitale, ci sarà prima la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime quattro stagioni. Non sarà invece presente Lorenzo Pellegrini. Come riportato da Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, il centrocampista non ha ancora smaltito l’infortunio muscolare al retto femorale della coscia destra. Il numero 7, fresco di rinnovo, dovrebbe tornare a disposizione di Gasperini soltanto dopo Ferragosto.