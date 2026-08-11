Il brasiliano è in uscita dai Gunners ma l'operazione è molto difficile a causa dei costi elevati
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La Roma continua a monitorare diversi profili per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Al momento, l'operazione più vicina alla chiusura sembra essere quella per Rodrigo Mora del Porto, ma D'Amico potrebbe non fermarsi qui. Secondo quanto riportato dal The Mirror, il club giallorosso avrebbe infatti avviato i contatti con la Roc Nation Sports, agenzia che cura gli interessi di Gabriel Martinelli. L'esterno brasiliano potrebbe lasciare l'Arsenal, anche se il mancato arrivo di Vinicius Junior a Londra rischia di rallentarne l'eventuale cessione. L'operazione, in ogni caso, presenta altre difficoltà. Nonostante il contratto di Martinelli sia in scadenza nel giugno 2027, l'Arsenal dispone di un'opzione per prolungarlo di un'ulteriore stagione. L'ostacolo principale resta però rappresentato dall'ingaggio: il brasiliano percepisce circa 11 milioni di euro lordi all'anno, una cifra che al momento appare fuori dalla portata della Roma.
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