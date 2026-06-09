Nel pomeriggio è arrivata la notizia della seconda amichevole estiva della Roma che si giocherà nella Capitale contro i "cugini" del Cannes (altro club di proprietà dei Friedkin), mentre dall'Inghilterra arriva il retroscena di un match che è stato invece rifiutato dai giallorossi. Si tratta del Newcastle che - come riporta il giornalista Lee Ryder - ha ricevuto un "no" da parte della Roma al test che si sarebbe dovuto giocare al St James’ Park. La squadra di Eddie Howe dovrà trovare altri club dopo che i giallorossi hanno optato per soluzioni diverse. Di certo c'è che Gasperini potrà testare la preparazione dei suoi ragazzi a una settimana dall'inizio del prossimo campionato contro un top club: confermata l'amichevole del 15 agosto con il Borussia Dortmund.