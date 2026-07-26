Summerville è stata una delle telenovele del calciomercato giallorosso. Puntuali, come ogni anno. L'anno scorso erano state quelle di Sancho e Rios. Quest'anno, invece, quelle di Greenwood e dell'olandese. Ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma, l'esterno ha cambiato strada. Ha scelto l'Al Hilal. A fare la differenza la proposta del club saudita: 20 milioni di euro all'anno hanno agevolato la decisione finale. Dopo l'ufficialità, Summerville ha rilasciato anche le prime parole da nuovo giocatore del club arabo. “Ho guardato le partite dell’Al Hilal durante il Mondiale per Club e ho visto il livello di questa squadra. Erano capaci di giocare contro le migliori squadre del mondo. Mi ha davvero sorpreso”. Poi ha continuato: “Ho sentito che è la miglior squadra della Saudi Pro League, quindi la scelta è stata facile”.