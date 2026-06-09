Due squadre della famiglia Friedkin si affronteranno in estate. Il 26 luglio andrà infatti in scena un’amichevole tra la Roma e l’AS Cannes, le due realtà che hanno regalato a Dan e Ryan le maggiori soddisfazioni nella passata stagione. I giallorossi hanno chiuso il campionato al terzo posto, conquistando la Champions League dopo sette anni (sarà la prima dell’era Friedkin) mentre il Cannes ha centrato una storica promozione nello Championnat National 1, la terza serie francese, a quindici anni dall’ultima volta. Per il club francese si tratterà di un’amichevole di grande prestigio, per la squadra di Gasperini invece, sarà un test utile a chiudere la prima parte del ritiro, prima di affrontare avversarie di livello superiore come il Borussia Dortmund il 15 agosto.

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