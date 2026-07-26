Il futuro di Manu Koné resta un rebus. Il francese potrebbe lasciare la Capitale, ma al momento manca il passo decisivo. La Roma è pronta ad ascoltare offerte. Il problema è che, finora, nessun club ha messo sul tavolo i 60 milioni richiesti dai giallorossi. Le squadre interessate non mancano. Manchester United e Al Ahli sono i due club che hanno mostrato maggiore attenzione. Ma per i Red Devils la strada sembra essersi complicata. Oltre ai dubbi interni sulla bontà dell'operazione, il Manchester ha altre priorità. Dopo gli investimenti per Tielemans e Santos, circa 100 milioni complessivi, il club inglese deve prima pensare alle cessioni. Come riporta il The Sun, prima di un altro colpo serve fare spazio.

Carrick, inoltre, vorrebbe prima completare la rosa con un'ala sinistra. Solo dopo si concentrerà sul terzo rinforzo a centrocampo. E non è esclusa nemmeno l'ipotesi di rimanere così. In questo scenario entra in gioco Mason Mount. L'inglese potrebbe cambiare posizione e diventare proprio quel terzo centrocampista cercato dallo United. Una soluzione interna che potrebbe allontanare Koné. Anche perché il vero sogno dei Red Devils resta Tchouameni. Un altro obiettivo di valore assoluto. Ma anche molto costoso. Il giallorosso resta quindi un'alternativa. E, giorno dopo giorno, la Premier sembra un po' più lontana.