Roma, arrivati Paredes e Renato Sanches. Pinto non molla Marcos Leonardo

Si sblocca, finalmente, il calciomercato della Roma . Mourinho dopo mesi di trattative può abbracciare due nuovi calciatori: Leandro Paredes e Renato Sanches. I due calciatori hanno terminato le visite mediche nel pomeriggio (verso le 17) e sono andati a Trigoria subito dopo per firmare il contratto . Paredes si legherà alla Roma a titolo definitivo : biennale da circa 4 milioni a stagione, che potrebbe trasformarsi in un triennale nel caso in cui dovesse giocare il 50% delle gare della stagione 2024-25. Il costo dell'operazione è di 2,5 milioni di euro più bonus per un massimo di 4 milioni , con il Paris Saint-Germain che manterrà il 30% sull'eventuale futura rivendita. Soluzione differente invece per Sanches che arriva in prestito con obbligo di riscatto (per circa 12 milioni) condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Prosegue il tira e molla tra Marcos Leonardo e il Santos. Dal Brasile rimbalza la voce di come il giocatore possa tornare ad allenarsi con il resto della squadra dopo gli scorsi giorni passati praticamente fuori rosa. Intanto, il club brasiliano tratta l'arrivo di Alexis Sanchez che libererebbe spazio per la possibile cessione dell'attaccante. Il club brasiliano avrebbe già presentato un'offerta al giocatore che ora sta decidendo il suo futuro. La Roma attende di scoprire se un possibile arrivo del cileno ai bianconeri, possa aprire le porte per Marcos Leonardo. Sfumato Demiral, passato in Arabia, un altro nome forte per il post Ibanez è quello di Solet del Salisburgo. Il centrale francese, però, si è infortunato nell'ultimo match casalingo l'Fk Austria Vienna e rimarrà ai box per qualche settimana. Questo potrebbe indurre la Roma a cambiare obiettivo per la difesa. L'accordo tra la Roma e l'Atalanta per Duvan Zapata è sempre più vicino. L'intesa sta per essere raggiunta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alle presenze (50%). Manca ancora l'ok del giocatore che vorrebbe trasferirsi a titolo definitivo per non rischiare di tornare a Bergamo nella prossima stagione.