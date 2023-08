Dal Brasile: Marcos Leonardo tornerà ad allenarsi con il Santos. La situazione

Tra i colloqui con l'agente del calciatore e l'interesse del club brasiliano per l'acquisto di Alexis Sanchez, la trattativa per l'attaccante resta ingarbugliata. Intanto, il giocatore potrebbe ritornare in gruppo con la squadra

Il tentativo della Roma di portare a casa Marcos Leonardo sta diventando sempre più una lunga ed estenuante telenovela. Il giocatore, che ha espresso il suo forte desiderio di approdare nella Capitale, è bloccato dal Santos in un vero e proprio tira e molla tra le parti. Dal Brasile, secondo quanto riportato da UOL, rimbalza la voce di come l'attaccante tornerà ad allenarsi con il resto della squadra, dopo che negli ultimi giorni era rimasto praticamente fuori rosa. Una decisione che potrebbe rappresentare un alleggerimento della tensione con il proprio club. Ciò che è certo è che sono momenti decisivi per il proseguo della trattativa. Dopo l'incontro nella notte tra le due società e l'agente del calciatore, Rafaela Pimenta, è stato fissato un nuovo appuntamento nelle prossime ore. Resta ancora la distanza tra la Roma e il Santos, ma una luce di speranza potrebbe arrivare da Alexis Sanchez. L'ex Marsiglia, vicino a vestire la maglia bianconera, risolverebbe il problema legato alla ricerca di un sostituto in caso di partenza per Marcos Leonardo e potrebbe rappresentare un'autentica svolta nell'operazione.