Mercato Roma, il Santos punta su Sanchez: si attende la risposta del cileno

La Roma potrebbe avere un alleato in più nella complessa trattativa che porta a Marcos Leonardo del Santos. Il club brasiliano infatti, come riportato da tuttomercatoweb, ha messo nel mirino Alexis Sanchez, proponendogli già un offerta di una certa importanza. In queste ore si attende la risposta da parte dell'attaccante cileno che, però, ha come obiettivo principale il suo ritorno all'Inter. Il tutto è reso difficile dalle manovre nerazzurre che stanno chiudendo per Arnautovic e che hanno problemi a liberarsi di Correa. Per questo, Sanchez, rimasto ancora svincolato dopo l'addio al Marsiglia, sta decidendo con attenzione il suo futuro. Dal suo canto, la Roma, spera che un eventuale arrivo del cileno possa liberare definitivamente le porte a Marcos Leonardo. Tra l'altro, lo stesso Sanchez, nelle scorse settimane, è stato accostato proprio alla squadra di José Mourinho.