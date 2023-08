Roma Saint-Germain: è fatta per Paredes e Renato Sanches

Due innesti che rendono il Ferragosto di José Mourinho meno "amaro" di quanto il tecnico non si sarebbe aspettato soltanto pochi giorni fa. Come riportato da Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera, se da un lato lo Special One resta in attesa dell'arrivo di un centravanti titolare, dall'altro può dirsi più sereno grazie all'arrivo di Leandro Paredes e Renato Sanches. Lo sbarco è previsto oggi alle 12 (voleranno sullo stesso jet privato) quando atterreranno a Ciampino per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma dei contratti. Che prevedono formule diverse. Paredes infatti si legherà alla Roma a titolo definitivo: biennale da circa 4 milioni a stagione, che potrebbe trasformarsi in un triennale nel caso in cui dovesse giocare il 50% delle gare della stagione 2024-25. Il costo dell'operazione è di 2,5 milioni di euro più bonus per un massimo di 4 milioni, con il Paris Saint-Germain che manterrà il 30% sull'eventuale futura rivendita. Soluzione differente invece per Sanches che arriva in prestito con obbligo di riscatto (per circa 12 milioni) condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Dotato di tecnica e visione di gioco, Sanches incarna le caratteristiche del giocatore "box to box" richiesto dal tecnico fin dal suo arrivo. Sul fronte attacco invece resta sempre viva la trattativa per Marcos Leonardo, che potrebbe subire un'accelerazione grazie alla presenza di Rafaela Pimenta in Brasile. Ancora stallo invece con l'Atalanta per Zapata.