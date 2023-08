Salisburgo, infortunio per Solet: il difensore resterà fuori qualche settimana

La Roma, dopo aver archiviato il tema centrocampo, punta all'arrivo di alcuni rinforzi sia in attacco che in difesa. Dopo l'addio di Ibanez, direzione Arabia, la società giallorossa sta lavorando per fornire a Mourinho un degno sostituto da poter inserire in rosa. Sfumato Demiral, acquistato dall'Al-Ahli, l'altro nome forte era quello di Solet del Salisburgo. Il difensore, però, ha riportato un infortunio al ginocchio nell'ultimo match casalingo contro l'FK Austria Vienna. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma il centrale francese sarà costretto a rimanere ai box per qualche settimana. Ovviamente, questa notizia non farà felice la Roma che dovrà monitorare la situazione con grande attenzione ed, eventualmente, cambiare obiettivi di mercato.