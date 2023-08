Adesso l’assalto finale a Zapata. Marcos Leonardo, il Santos alza il tiro

Risolto il centrocampo, adesso Tiago Pinto si concentrerà definitivamente sull'attacco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il mirino è chiaramente posato da giorni su Duvan Zapata, il centravanti colombiano dell'Atalanta che i nerazzurri puntano a piazzare altrove. Domenica sera Zapata ha fatto un blitz a Londra per parlare della questione con Fernando Villarreal, il suo agente. Roma e Atalanta si stanno aggiornando tutti i giorni e l'impressione è che presto possano trovare un accordo con un prestito (2-3 milioni di euro) e un diritto di riscatto (7 milioni) condizionato alle presenze (50%). Il problema, però, è convincere anche il giocatore, che per accettare la Roma vuole la garanzia di una cessione. Intanto la Pimenta è volata in Brasile per la Roma per risolvere la questione legata a Marcos Leonardo. Due sere fa Alexandre Gallo, coordinatore tecnico del Santos, ha detto: "L'offerta della Roma non è soddisfacente, ci aspettiamo che il giocatore riprenda ad allenarsi lunedì, altrimenti ci penserà il nostro ufficio legale. Il Santos vende sempre, ma alle condizioni giuste".