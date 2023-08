Paredes e Renato Sanches atterrati a Roma, oltre 100 tifosi scatenati: cori e applausi

I due centrocampisti sono sbarcati a Ciampino in tarda mattinata. Entrambi si sono fermati con la folla presente che li ha caricati a dovere in vista della loro nuova avventura in giallorossa

Si sblocca, finalmente, il calciomercato della Roma. Mourinho dopo mesi di trattative può abbracciare due nuovi calciatori: Leandro Paredes e Renato Sanches. Il volo proveniente da Parigi, con entrambi a bordo, è atterrato con leggero ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto (12). Ad attenderli erano presenti un centinaio di tifosi, che si sono fatti subito sentire intonando cori per i due nuovi acquisti. L’argentino torna in giallorosso dopo le due stagioni 2014-2015 e 2016-2017. Pinto ha trovato l’accordo col PSG per acquistarlo a titolo definitivo a 2.5 milioni di euro più bonus. Il portoghese, invece, arriva in prestito oneroso (1 mln) con diritto di riscatto che diventerà obbligatorio nel caso il calciatore farà il 60% delle presenze. La Roma del “Mou Ter” prende forma e adesso José aspetta il centravanti. Zapata è a un passo e il suo acquisto non esclude Marcos Leonardo.