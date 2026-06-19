La cessione di Tommaso Baldanzi al Genoa ora è anche ufficiale. La Roma ha annunciato sul proprio sito l'addio del trequartista arrivato il primo febbraio del 2024 a Trigoria e, dopo il prestito a 'Marassi' in inverno, la permanenza in rossoblù del classe 2003 fortemente voluta dal tecnico Daniele De Rossi. "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi. L'operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol in giallorosso. E nel gennaio 2026 era già passato al Genoa a titolo temporaneo. In bocca al lupo per il futuro, Tommaso!", la nota giallorossa.

Contestualmente è arrivato anche il comunicato del Grifone: "Il Genoa CFC comunica di aver definito con l’AS Roma il ritorno di Tommaso Baldanzi. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito con opzione di riscatto dai giallorossi nella finestra di calciomercato invernale, nel girone di ritorno si è rivelato una figura importante nel gioco offensivo della squadra e nei momenti decisivi, collezionando 8 presenze e 2 assist con la maglia rossoblù. Tommaso sarà un tassello significativo per la stagione 2026/2027 del Grifone". Lo Chief of Football Diego Lopez: “Le squadre competitive che aspirano a migliorare hanno giocatori di qualità che conoscono il campionato in cui giocano. Tommaso rappresenta la nostra ambizione di migliorare stagione dopo stagione”. E infine le parole di Tommaso Baldanzi: “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia” .