Roma, ai playoff di Europa League c’è il Salisburgo. Pellegrini torna nel 2023

La Roma, dopo il ko nel derby, è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della gara di mercoledì contro il Sassuolo, che verrà arbitrata da Ayroldi. Domani parlerà in conferenza stampa José Mourinho per presentare la partita di campionato. Oggi non sono arrivate buone notizie per lo Special One dall'infermeria. Lorenzo Pellegrini starà fermo per 15 giorni a causa di una lesione di primo grado al flessore destro. Il capitano tornerà a giocare nel 2023. I giallorossi, in tarda mattinata, hanno scoperto l'avversario ai playoff di Europa League: il Salisburgo. L'andata si disputerà in trasferta il 16 febbraio e il ritorno ci sarà il 23 febbraio all'Olimpico. A proposito del sorteggio ha parlato il tecnico degli austriaci Matthias Jaissle: "La Roma ha vinto la Conference League in estate e si trova ai vertici di uno dei migliori campionati del mondo. Non partiamo certo come favoriti, ma cercheremo di giocare con coraggio e di mettere in campo il nostro stile di calcio". Anche Nicola Zalewski ha commentato la doppia sfida europea: "Ogni squadra che affrontiamo è complicata, come lo siamo noi per gli altri". Poi il polacco ha parlato del rapporto con Mourinho: "Lo ringrazio per quello che sta facendo con me e tutta la squadra. Il mister per me è un secondo papà, gli voglio molto bene".