Salisburgo, Jaissle: “Non partiamo favoriti”. Freund: “Roma al livello del Milan”

L'allenatore Matthias Jaissle ha commentato così il sorteggio: "Non vediamo l'ora di giocare. La Roma ha vinto la Conference League in estate e si trova ai vertici di uno dei migliori campionati del mondo. È una squadra di assoluto livello. Hanno uno degli allenatori migliori e di maggior successo al mondo, José Mourinho. Non partiamo certo come favoriti, ma cercheremo di giocare con coraggio e di mettere in campo il nostro stile di calcio".