Brasile, Ibanez non è tra i convocati per il Mondiale

Tite ha scelto i 26 nazionali per il Mondiale. Il difensore della Roma non partirà per il Qatar

Roger Ibanez vede svanire il sogno sul più bello. E' stata appena diffusa, infatti, la lista dei 26 convocati al mondiale in Qatar dai canali ufficiali della Seleção. Il Brasile è alla caccia della sesta stella e il commisario tecnico Tite ha scelto quelli che secondo lui sono i migliori giocatori in questo momento. Tra questi non figura il difensore giallorosso. Il CT del Brasile ha scelto di non convocare Ibanez che ieri è stato protagonista di un bruttissimo errore nel derby, costato ai giallorossi la sconfitta.