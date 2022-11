Dybala va di corsa: aumento dei carichi di lavoro per esserci col Torino

Allenamento (quasi) completo e aumento dei carichi di lavoro. Paulo Dybala va di corsa, verso il Torino ma soprattutto verso il Mondiale. L'argentino oggi a Trigoria ha mostrato progressi e non sente più dolore dopo la profonda lesione che lo ha costretto a stare fuori per un mese. Mourinho dovrebbe convocarlo domenica contro i granata ma difficilmente l'argentino sarà in campo. La convocazione, infatti, è necessaria per permettere a Scaloni di valutarlo abile e arruolabile per il Qatar. Il ct argentino è stato chiaro: sarà con la Nazionale solo chi potrà giocare da subito. Intanto la Roma incrocerà le dita per averlo a pieno regime a gennaio. Senza Dybala, infatti, la media punti e gol si abbassa clamorosamente.