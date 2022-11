Zalewski: “Il derby è un incidente di percorso. Mourinho per me è un secondo papà”

News as roma: tutte le notizie

Il giallorosso aggiunge: "Sorteggio di Europa League? Qualsiasi squadra è difficile come lo siamo noi per gli altri"

Nicola Zalewski ha parlato a margine della ventesima edizione dei Golden Boy Awards. Il numero 59 giallorosso è stato premiato sul palco delle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino per aver vinto il Golden Boy Web 2022. Queste sono le dichiarazioni del calciatore polacco rilasciate a calciomercato.it.

"Il derby perso è un incidente di percorso. Una partita decisa da un episodio sfortunato, purtroppo a loro favore. Abbiamo subito tra due giorni una partita per rifarci. Cercheremo nelle prossime due gare di fare sei punti".

Come va con Mourinho?"Ringrazio Mourinho per quello che sta facendo con me e con tutta la squadra, ci sentiamo molto a nostro agio con lui e pesno che sia un grandissimo allenatore".

Dove ti trovi meglio? Quale ruolo preferisci? "Io mi trovo bene dove mi mette il mister, voglio dare il massimo per la squadra per portare a casa i tre punti".

Cosa ha detto il capitano o Mourinho a Ibanez dopo il derby? "Non abbiamo ancora avuto un confronto, ma sicuramente il mister avrebbe speso una parola di conforto".

Il sorteggio di Europa League? "Qualsiasi squadra è difficile come lo siamo noi per gli altri".

ZALEWSKI A SKY

Che emozione è per te vincere questo premio? "È un'emozione unica. È una giornata indimenticabile che si vive una volta sola nella vita".

Mourinho sta puntando molto su di te... "Nel finale della scorsa stagione mi sono impegnato per guadagnare il posto. Quest'anno devo confermarmi. Il mister per me è un secondo papà, gli voglio molto bene".

Che cosa chiedete a questa stagione? "Dobbiamo migliore sotto molti punti di vista. Ieri la partita è stata decisa da un episodio, Abbiamo la sfida di mercoledì per rifarci subito.

Cosa pensi del sorteggio di Europa League? "Ogni squadra che affrontiamo è complicata. Siamo in Europa e faremo di tutto per mettere in difficoltà l'avversario".