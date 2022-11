Infortunio Pellegrini, lesione di primo grado al flessore destro: torna nel 2023

Lorenzo Pellegrini saluta il 2022 e tornerà in campo direttamente nel 2023 contro il Bologna. Il capitano è uscito al 54' del secondo tempo per un fastidio al flessore destro. Oggi Lorenzo ha svolto gli esami a Villa Stuart che hanno evidenziato una lesione di primo grado. Salterà le ultime due gare dell'anno contro Sassuolo (mercoledì alle 18.30) e Torino (domenica alle 15). Mourinho nel nuovo anno ritroverà lui, Spinazzola, Dybala e forse Wijnaldum. Lo Special One ieri ha dichiarato di non sapere se l'olandese sarà pronto per gennaio. Spazio a Volpato a Reggio Emilia o a Belotti in coppia con Abraham. Pellegrini ha pubblicato anche una storia su Instagram scrivendo: "Forza Roma".