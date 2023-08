Roma, Aguirre frena la cessione di Marcos Leonardo. Renato Sanches si avvicina

A 11 giorni dall'inizio del nuovo campionato, in casa Roma continua la caccia al nuovo attaccante. Il nome al centro dei pensieri di Pinto da qualche settimana è ormai Marcos Leonardo. L'attaccante classe 2003 spinge per il trasferimento nella Capitale ma oggi il neo allenatore del Santos (Diego Aguirre) ha frenato la trattativa: "Ho davvero bisogno di lui. Nessuno mette in dubbio che sia una stella e mi piacerebbe che restasse con noi. Capisco la sua situazione, cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol ed essere venduto per 30 milioni. Non credo sia possibile che se ne vada in questo momento". Non solo Marcos Leonardo, anche Muriel (così come Zapata) è finito nel mirino della Roma. L'attaccante colombiano è in uscita dall'Atalanta che per lasciarlo partire vorrebbe però circa 5 milioni più bonus. Sul giocatore ci sono anche il Fenerbahce, l'Al Shabab ma soprattutto l'Eintracht Francoforte che nei prossimi giorni potrebbe presentare la prima offerta ufficiale alla Dea. Per quanto riguarda il centrocampo invece, proseguono i contatti per Renato Sanches che il PSG ha messo fuori rosa. Il portoghese è stato informato della decisone direttamente da Luis Campos e il neo allenatore Luis Enrique. La trattativa con la Roma potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Un altro nome proposto a Trigoria è quello di Tanguy Ndombele, lo scorso anno campione d'Italia con il Napoli. Il calciomercato al momento è fermo all'arrivo di Kristen in prestito secco. I giallorossi infatti in questa sessione di mercato sono una delle uniche 6 squadre che al momento ha ancora "zero" alla casella soldi spesi in questa sessione di calciomercato. I 4 nuovi innesti dell'estate sono infatti arrivati a parametro zero (Aouar e Ndicka) o in prestito (Llorente e Kristensen). Insieme alla Roma in questa speciale classifica ci sono anche Athletic Bilbao, Betis, Osasuna, Real Sociedad e il West Ham.