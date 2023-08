Nessuna spesa sul mercato: solo altre 5 squadre in Europa come la Roma

I giallorossi sono uno degli unici club che non hanno ancora speso in sede di calciomercato. Tutto in attesa degli ultimi colpi, in particolare l'attaccante

In attesa degli ultimi colpi di calciomercato (un attaccante e un centrocampista), la Roma fino a questo momento è una delle pochissime società in Europa che hanno ancora "zero" alla voce soldi spesi sul calciomercato. Come riportato da Transfermarkt, insieme ai giallorossi ci sono 4 squadre de La Liga ovvero Athletic Bilbao, Osasuna, Real Sociedad e Betis Siviglia, oltre al West Ham in Inghilterra. I nuovi volti della Roma fino a questo momento sono infatti arrivati a parametro zero (Aouar e Ndicka) oppure in prestito secco (Llorente e Kristensen). Mourinho aspetta almeno un attaccante (Marcos Leonardo) oltre ad un centrocampista (Renato Sanches) operazioni che andrebbero a completare la rosa oltre a far uscire i primi soldi dalle casse giallorosse.