Mercato Roma, cresce la concorrenza per Muriel: l’Atalanta fissa il prezzo

Non solo Duvan Zapata, la Roma ha messo gli occhi anche su Luis Muriel. Come riportato da Tuttosport, sull'attaccante ex Fiorentina e Lecce c'è però anche il Fenerbahce, gli arabi dell'Al Shabab, ma anche l'Eintracht di Francoforte che nei prossimi giorni potrebbe formulare la prima offerta ufficiale. L'Atalanta dalla sua cessione vorrebbe incassare circa cinque milioni oltre ad alcuni bonus. Muriel, così come Zapata, è ormai fuori dal progetto tecnico di Gasperini alla luce anche dell'ultima stagione molto al di sotto delle aspettative con appena 3 gol segnati in 31 partite disputate.