Dalla Francia: il Rennes rimane ottimista per l’acquisto di Matic

A Roma negli ultimi giorni sta tenendo banco la vicenda legata a Nemanja Matic e il suo eventuale passaggio al Rennes. Come riportato dal quotidiano francese L'Equipe, il club francese è ottimista e spera di portare a termine la trattativa il prima possibile. D'altro canto però la Roma sta facendo muro chiedendo almeno 5 milioni di euro. La dirigenza giallorossa è infatti rimasta scottata dalla richiesta del giocatore ma soprattutto dalle modalità messe in atto dal Rennes che non ha contattato il club prima di avviare i contatti con il giocatore. Matic è considerato il sostituto perfetto di Lesley Ugochukwu, passato in estate al Chelsea.