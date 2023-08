Marcos Leonardo, Aguirre chiude alla Roma: “In questo momento non può andare via”

Diego Aguirre non intende fare a meno di Marcos Leonardo e chiude alla sua cessione. Dopo i giorni convulsi in casa Santos, le dimissioni di Falcao e l'arrivo di Alexandro Gallo, oggi si è ufficialmente presentato in conferenza stampa il nuovo tecnico del Peixe Aguirre, che ha sostituito l'esonerato Paulo Turra. Neanche a dirlo, argomento centrale proprio il mercato l'addio di Marcos Leonardo, che in questi giorni non ha voluto allenarsi e desidera a tutti i costi la Roma e sta cercando di forzare la mano. L'allenatore uruguaiano ha però risposto così: "Ho davvero bisogno di lui. Nessuno mette in dubbio che sia una stella e mi piacerebbe che restasse con noi. Capisco la sua situazione, cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol ed essere venduto per 30 milioni. Non credo sia possibile che Marcos Leonardo se ne vada in questo momento. Non c'è un sostituto. È il migliore o uno dei migliori della squadra. Quindi non ci penso. Capisco la situazione, sono stato anche io giocatore e conosco certe cose, lui ha una grande possibilità. Ma il momento è difficile. Non ci ho ancora parlato ma lo farò sicuramente. Capisco il calciatore, alcune decisioni sembrano giuste e altre no. Dobbiamo aiutarlo e farò di tutto per farlo stare bene. Se resta, però, potrà ottenere qualcosa anche di meglio. Dobbiamo ragionare così, perché è qualcosa che dovrà succedere". Tradotto: il Santosnon può permettersi di perderlo in questo momento della stagione, ma la promessa è quella di favorire un suo addio nella prossima sessione.