Matic, altra foto al Colosseo. Il post romantico con la moglie Aleksandra: “Amor”

Sono ore convulse per Matic e la Roma, di ansia per i tifosi giallorossi che hanno paura di vederlo andare via dopo una stagione. Intanto continuano a spuntare segnali social da parte del calciatore, ma anche della sua famiglia. Ieri i due si sono regalati un pomeriggio romantico al Colosseo: il serbo ha pubblicato su Instagram uno scatto dell'anfiteatro, oggi invece è stata Aleksandra. La moglie di Matic ha infatti postato una foto insieme a Nemanja proprio davanti al Colosseo, con la didascalia 'Amor' (una dichiarazione d'amore, ma anche il nome di Roma scritto al contrario) e gli hashtag My Love e Colosseo.Il legame con la città resta, così come restano ore particolari per il centrocampista che ha ricevuto l'offerta del Rennes. Che sia un nuovo indizio?