Mercato Roma, Marcos Leonardo parlerà con Aguirre per aiutarlo ad andar via

L'attaccante è irremovibile: vuole andar via dal Santos per vestire la maglia giallorossa

Marcos Leonardo vuole la Roma e va in pressing sul Santos per accettare l'offerta dei giallorossi. Lunedì si è rifiutato di allenarsi e ora cerca nel nuovo allenatore Aguirre un alleato per convincere la dirigenza del club paulista, come riporta uol.om.br.