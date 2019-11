Roma, a Trigoria si rivede Mkhitaryan. Sollievo per Spinazzola: non c’è lesione

La Roma è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca: alla seduta d’allenamento hanno preso parte i giocatori non convocati dalle nazionali e tanti ragazzi della primavera. Dopo un inizio di settimana difficile dovuto alle due sconfitte ravvicinate contro il ‘Gladbach e Parma, oggi a Trigoria è tornato il sorriso. Dall’infermeria giungono buone notizie sugli infortunati, che puntano ad essere disponibili il prima possibile per dare una mano a Fonseca e ai loro compagni in questa fase della stagione, caratterizzata da tanti infortuni, stanchezza e qualche svista arbitrale.

INFORTUNI – Capitolo Spinazzola: il terzino giallorosso, uscito malconcio dalla partita contro il Parma, oggi si è sottoposto ad una risonanza per capire l’entità dell’infortunio: si temeva il peggio, visti i precedenti a Trigoria, ma fortunatamente il calciatore non ha riportato alcuna lesione al flessore destro.

L’ex Juve proverà a recuperare per la sfida del 24 novembre contro il Brescia, così come spera di tornare convocabile per questa partita Mkhitaryan: il numero 77 giallorosso è fermo dal 30 settembre scorso per una lesione tendinea all’adduttore destro, saltando 9 partite. L’ex Arsenal ha rifiutato la convocazione del ct Petrosyan per continuare la riabilitazione: continuerà ancora per qualche giorno un lavoro differenziato per poi tornare ad allenarsi con il gruppo. Al rientro dalla sosta ci sarà con molta probabilità anche Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista romano si è sottoposto ad una visita di controllo al piede infortunato e gli esiti sono stati positivi, con questo ritmo potrà andare in panchina nella partita contro la squadra di Fabio Grosso.

FLORENZI – Continua a tenere banco la situazione legata ad Alessandro Florenzi: dopo lo scambio di battute tra Fonseca e Mancini, oggi si sono susseguite molte voci di mercato sulla possibile partenza del numero 24. Tra le squadre interessate al calciatore giallorosso ci sarebbe l’Inter di Antonio Conte, ma anche il Cagliari rivelazione del campionato e la Sampdoria di Claudio Ranieri, alla ricerca di un giocatore grintoso e a disposizione dei compagni proprio come Florenzi. Non un periodo sereno per il capitano della Roma, dove l’unica nota lieta è arrivata dalla convocazione in Nazionale: chissà se con la maglia azzurra riuscirà a riprendersi anche il posto in giallorosso oppure sarà addio, già a gennaio.

Emanuele Carlo Bozzo