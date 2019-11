Spinazzola, niente lesione: confermato affaticamento al flessore

Niente lesione al flessore della coscia destra per Leonardo Spinazzola: il terzino giallorosso questa mattina si è sottoposto ad una risonanza magnetica a Villa Stuart per capire l’entità dell’infortunio avuto durante il primo tempo della partita contro il Parma. Buone notizie per Fonseca con gli accertamenti che hanno confermato solo un affaticamento muscolare. Il tecnico portoghese spera di avere a disposizione l’ex Juventus nella partita contro il Brescia al rientro dalla pausa e si valuteranno le condizioni del calciatore giorno per giorno.