Mercato Roma, la Samp sogna il colpo Florenzi

Che non sia un periodo facile per Florenzi è sotto gli occhi di tutti. Il capitano della Roma non è una prima scelta per Fonseca e lo dimostrano le ultime uscite tra campionato ed Europa League. Il calciatore, come scrive ansa.it, starebbe prendendo in considerazione anche l’idea di lasciare il club giallorosso. Alla porta ci sarebbe la Sampdoria nel caso in cui la società capitolina aprisse alla possibilità di un prestito. Un giocatore che conosce molto bene anche Claudio Ranieri che l’anno scorso lo ha sempre utilizzato dal primo minuto quando era sulla panchina dei giallorossi.