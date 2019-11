Mkhitaryan, no all’Armenia: rimane a Trigoria per recuperare dall’infortunio

Henrikh Mkhitaryan non seguirà la sua Nazionale per la sfida contro la Grecia di venerdì. Come scrive gazzetta.it, il centrocampista ha preferito rimanere a Trigoria e continuare il percorso riabilitativo: l’ex Arsenal si era infortunato per una lesione tendinea all’adduttore destro lo scorso 30 settembre. Dopo aver saltato 9 partite, il giocatore punta a tornare a disposizione di mister Fonseca per la gara casalinga contro il Brescia del 24 novembre. Il programma di recupero prevede ancora qualche giorno di lavoro differenziato, ma dopo tornerà ad allenarsi in gruppo. Ottime notizie per il tecnico portoghese, convinto che il rientro di Mkhitaryan possa giovare anche a Dzeko: “Con lui Edin tornerà al top”.