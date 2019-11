Esami ok per Pellegrini: col Brescia andrà in panchina

La Roma riprenderà gli allenamenti questa mattina alle 10 e per prima cosa Fonseca dovrà far recuperare energie ai propri calciatori: in tanti, durante la sosta, alterneranno lavoro in gruppo a lavoro differenziato. Come scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport” l’obiettivo è anche quello di svuotare l’infermeria: Fonseca spera di avere a Mkhitaryan a disposizione contro il Brescia e, proprio contro le rondinelle, potrebbe ritrovare Pellegrini, migliora il piede infortunato e alla ripresa del campionato potrebbe sedersi in panchina. Nei prossimi dieci giorni a Trigoria non ci saranno i nazionali soprattutto Dzeko e Kolarov che avrebbero bisogno di riposare.