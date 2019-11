Trigoria, torello e focus tattico: diversi Primavera aggregati alla squadra

La Roma riparte. I giallorossi tornano oggi a Trigoria per iniziare a preparare la partita contro il Brescia dopo la sosta. Al Fulvio Bernardini mancheranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali mentre gli infortunati cercheranno di recuperare per tornare a disposizione di Fonseca. Tra questi ci sono Mkhitaryan e Pellegrini, che vanno verso una convocazione alla ripresa.

INDISPONIBILI

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 1 mese.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro dopo la sosta.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

L’ALLENAMENTO

Alla seduta odierna sono stati aggregati diversi elementi della Primavera viste le tante assenze a causa degli impegni con le Nazionali. L’allenamento è cominciato con il riscaldamento, poi torello a uno e due tocchi e infine focus tattico. Gli infortunati hanno svolto i rispettivi programmi di recupero. Dunque ancora assenti Pellegrini e Mkhitaryan che dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni. La squadra continuerà ad allenarsi a Trigoria fino a venerdì, poi Fonseca concederà due giorni liberi ai suoi calciatori per ritrovarsi tutti insieme il lunedì pomeriggio per la ripresa in vista della gara con il Brescia del 24 novembre.

IN NAZIONALE

Pau Lopez – Spagna

Fuzato – Brasile

Kolarov – Serbia

Cetin – Turchia

Florenzi – Italia

Mancini – Italia

Zaniolo – Italia

Kluivert – Olanda U21

Under – Turchia

Dzeko – Bosnia