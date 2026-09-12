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Torino-Roma, Gasp pensa ad un turnover ragionato. Solo differenziato per Koné

La Roma procede spedita verso Torino. L'obiettivo è chiaro: continuare a vincere. Per farlo, però, Gasp è pronto a cambiare qualcosa. Una strategia precisa: far riposare alcuni big, senza perdere qualità. Perché la stagione è lunga e serviranno tutti. Mancini è il primo. Gianluca può rifiatare e al suo posto scalpita Balerdi. L'argentino è stato uno dei protagonisti assoluti delle ultime due partite e ha risposto presente ogni volta che Gasp lo ha chiamato in causa. È diventata virale anche la sua reazione dopo il contatto con Lukaku. Ora può arrivare la sua occasione dal primo minuto. Qualche cambio anche in attacco. Dybala può riposare e lasciare spazio a Mora. Il portoghese, insieme a Lulli, è tra i candidati al Golden Boy e vuole sfruttare l'occasione per dimostrare il proprio valore. Gasp ci pensa. E contro il Torino può essere proprio lui a partire dall'inizio. Poi c'è Koné. Il francese continua ad allenarsi a parte e va verso il forfait. Nessun rischio, Gasp non vuole forzare. Al suo posto scalda i motori Pisilli, pronto a prendersi una maglia da titolare. Infine Salah Eddine. Il marocchino ha trovato casa. La sua nuova destinazione sarà la Grecia, dove vestirà la maglia del Panathinaikos.

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