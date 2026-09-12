La Roma continua a preparare la sfida contro il Torino. L’obiettivo di Gasp non cambia: proseguire sulla scia delle prime tre partite e tornare dalla trasferta con i tre punti. Per farlo, però, il tecnico è pronto a cambiare qualcosa. Turnover sì, ma ragionato. Una novità potrebbe esserci a centrocampo. Pisilli è infatti pronto a prendere il posto di Manu Koné. Il francese oggi si è allenato a parte e potrebbe quindi osservare un turno di riposo. Nessun allarme, almeno per il momento. Gasp vuole aspettare e capire meglio le sue condizioni: ogni dubbio verrà sciolto domani, in conferenza stampa. Per il resto, il gruppo ha lavorato regolarmente.