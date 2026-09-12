Dieci gol fatti, uno subito. I numeri di questo inizio di campionato della Roma sono sotto gli occhi di tutti e i giallorossi non hanno intenzione di fermarsi. In Champions è arrivato il pari contro il Fenerbahce in una gara nella quale Dybala e compagni non hanno demeritato in un ambiente infuocato. Lunedì la sfida contro il Torino e Gasperini si aspetta la stessa intensità delle prime giornate. In tre partite la Roma ha tirato 71 volte ed ha subito solamente 22 tiri. Un differenza di +49, nei cinque principali campionati europei solamente il Barcellona (+58) fa meglio. Gli alieni allenati da Flick sono anche gli unici ad aver segnato di più (12 a 10) ma le due rose sono imparagonabili e la differenza si è vista anche nell'esordio in Champions: i blaugrana hanno vinto 5-1 contro il Feyenoord. Gasp va a caccia della quarta vittoria di fila, un filotto che ad inizio stagione alla Roma manca dal 2014.