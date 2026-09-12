Se in attacco la coperta è corta, in difesa la Roma è più completa che mai. Tre titolari, tre riserve di valore e quello ad aver convinto più di tutti fino a questo momento è stato Balerdi. "Un capitano", così lo aveva definito Gasperini per dare un'idea del tipo di giocatore che era arrivato, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. E la personalità non gli manca anche perché non tutti hanno il carattere per indossare la fascia di un club storico come il Marsiglia che ha salutato nella giornata di ieri con un lungo messaggio su Instagram: "Certo di aver dato tutto, fino all'ultima goccia di sudore, fisicamente e mentalmente". Con Atalanta e Fenerbahce è entrato nella ripresa al posto di uno spento Mancini. Gianluca ha sulla coscienza il gol di Brown, sbagliano anche Koné e Wesley ma la frittata la fa lui con un'uscita a vuoto su Greenwood che spiana la strada al terzino inglese. Neanche sabato contro la Dea era stato perfetto in occasione della rete di Ederson e in entrambi i casi Gasp si era giocato la carta Balerdi al quale sono serviti un paio di spezzoni di gara (39 minuti) per conquistare i romanisti. L'animo è quello argentino e la garra non gli manca. Palla o gamba come un giocatore vecchio stampo, non ci sono vie di mezzo e dopo pochi minuti dall'ingresso in campo in Turchia ha subito fatto capire agli avversari che dalla sua parte è meglio non fare i leziosi. È cresciuto alla Bombonera, quindi, i fischi assordanti del Sukru Saracoglu non li ha neanche percepiti. Centrosinistra o al centro della difesa non fa differenza e ora va a caccia della sua occasione dal primo minuto. Da oggi inizieranno le prove di formazione in vista del Torino e Leonardo può far rifiatare Mancini. Gian Piero non ama il turnover ma lunedì qualche cambio dovrà esserci poiché tra sette giorni all'Olimpico arriverà l'Inter. Una gara che già profuma di scudetto, meglio farsi trovare tutti al 100%.