È fatta per l'addio di Salah-Eddine. Secondo quanto riportato da Sky Sport il terzino diventerà un nuovo giocatore del Panathinaikos: operazione in prestito con diritto di riscatto, oggi ad Atene svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Ad agosto aveva detto 'no' all'Olympiacos mentre negli ultimi giorni di mercato aveva rifiutato la proposta del West Ham. Gasperini non ha mai pensato di reintegrarlo nonostante il vice Wesley non è arrivato dal mercato. "Salah-Eddine ha avuto parecchie opportunità che lui ha rifiutato. Per quanto riguarda la Roma, ho già fatto delle scelte e non rientra nei piani della Roma”, queste era state le sue parole la scorsa settimana alla vigilia del match contro l'Atalanta.