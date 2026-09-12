Manca sempre meno alla cerimonia che premierà il Golden Boy 2026, il premio assegnato ogni anno al miglior calciatore U21 militante nella massima serie di un campionato europeo. Quest'anno, nella lista dei 100 candidati stilata da Tuttosport in collaborazione con Transfermarkt, ci sono anche due giallorossi: Emanuele Lulli (76esimo) e Rodrigo Mora (28esimo). Il classe 2007 portoghese è da anni uno dei talenti più luminosi d'Europa, mentre l'esterno italiano ha iniziato a trovare spazio solamente quest'anno ed è stato scelto per ben 3 volte su 3 al posto di Molina in campionato. In lista anche un ex Roma come Robinio Vaz (91esimo). Per la graduatoria sono stati presi in considerazione una serie di fattori, dalle performance al valore di mercato e del club di appartenenza, passando per potenziale del giocatore e difficoltà della lega.