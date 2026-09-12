Più qualità soprattutto nelle scelte dalla panchina. È stata questa la filosofia della sessione estiva giallorossa e ora (per fortuna) Gasperini ha anche più dubbi su chi schierare dal primo minuto. Le ultime prestazioni di Mancini non hanno convinto mentre l'ingresso di Leonardo Balerdi ha cambiato lo spartito della gara soprattutto contro l'Atalanta. Per questo Gasperini sta ragionando anche sul turnover in difesa in vista della trasferta di lunedì a Torino: possibile chance dal 1' per Balerdi che si è già preso i riflettori e ha conquistato i romanisti anche sui social. Nelle ultime ore è diventata virale la clip del suo contrasto con Lukaku durante il secondo tempo col Fenerbahce: Big Rom è finito a terra mentre l'argentino non si è mosso di un millimetro e ha "invitato" l'ex attaccante della Roma a rialzarsi. A Torino, però, Leo dovrà convincere soprattutto Gasperini se sceglierà di schierarlo per la prima volta da titolare accanto a Ndicka.

ليوناردو باليردي امام لوكاكو 🇦🇷



اضافة ممتازه في خط دفاع روما سواء كان اساسي او من الدكة وهذا مايميز فريق غاسبيريني الموسم الحالي هناك تنوع كبير بين الاعبين وتقدر تعتمد على البدلاء pic.twitter.com/nKS6NTL4vz — رائد (@iOnlyRide) September 11, 2026