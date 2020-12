Roma a Bologna con Veretout e Pellegrini. El Shaarawy proposto all’Inter

La giornata odierna è stata ancora una volta caratterizzata dalla commozione per la scomparsa di Paolo Rossi: ai funerali, svoltisi questa mattina nella sua Vicenza, era presente, assieme ai vari giocatori dell’Italia vincitrice del Mondiale del 1982, anche Bruno Conti. La leggenda di Pablito continuerà ad essere ricordata per tutto il weekend di Serie A, con il campionato che vedrà protagonista anche la Roma, partita nel pomeriggio odierno per affrontare la delicata trasferta di Bologna.

Domani tornano alcuni big. Smalling non al top

Paulo Fonseca in conferenza stampa ha anticipato alcune scelte di formazione in vista della sfida di domani: ci saranno dal primo minuto Pau Lopez in porta e sia Veretout che Pellegrini a centrocampo. Da capire la composizione della trequarti, vista e assodata l’assenza di Pedro per squalifica: il tecnico non si è sbilanciato su eventuali scelte, ma non ha neppure escluso la possibilità di veder giocare insieme per la prima volta Dzeko e Borja Mayoral. Nella lista dei convocati c’è spazio ancora una volta per Smalling, che tuttavia non è al meglio della condizione fisica: sul suo eventuale impiego dal primo minuto permangono ancora dei dubbi.

Saranno invece ancora ai box diversi membri della rosa del Bologna: Mihajlovic, che ha introdotto oggi la sfida in conferenza stampa, studierà eventuali soluzioni tattiche alternative e punterà ancora una volta su Musa Barrow in avanti: l’ex Atalanta si è confessato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha indicato, tra i suoi vari idoli, anche Francesco Totti.

El Shaarawy proposto all’Inter. Si rivedono due ex di spessore

Nel corso della giornata c’è stato spazio anche per il mercato: alcuni intermediari avrebbero infatti proposto Stephan El Shaarawy all’Inter: il giocatore al momento non interessa al club nerazzurro, che ha altre priorità. La Roma resta alla finestra, in attesa di capire come si evolverà la situazione.

Passando alle vicende extra campo, è stato un sabato nel quale sono tornati alle luci della ribalta anche due grandi ex del passato giallorosso. Dopo le parole di Pizarro della serata di ieri, con il cileno che ha esaltato le doti di Villar paragonandolo a Kakà e difeso a spada tratta Pellegrini dopo il recente sfogo, a far parlare di sé è stato anche Maicon: il terzino brasiliano ritorna in campo, ripartirà dalla Serie D italiana.

La Femminile cade ancora

Betty Bavagnoli ha spesso sottolineato la necessità di dare tempo alle giallorosse per costruire un progetto importante: la sensazione, tuttavia, è che di strada da fare ce ne sia ancora moltissima. Nel big match odierno contro la Juventus la Roma Femminile è apparsa nettamente inferiore dal punto di vista tecnico e mentale rispetto alle proprie avversarie, come dimostrano il 4 a 1 finale e i due gol subiti nelle prime fasi della partita. La vetta della classifica ora dista ben 17 punti dopo sole 10 giornate.